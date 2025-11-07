- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
2 (50.00%)
Loss Trade:
2 (50.00%)
Best Trade:
34.01 USD
Worst Trade:
-14.41 USD
Profitto lordo:
61.62 USD (25 139 pips)
Perdita lorda:
-26.36 USD (13 182 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (34.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.01 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
3 (75.00%)
Short Trade:
1 (25.00%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
8.82 USD
Profitto medio:
30.81 USD
Perdita media:
-13.18 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-26.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.36 USD (2)
Crescita mensile:
41.32%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
26.36 USD (23.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.01 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +34.01 USD
Massima perdita consecutiva: -26.36 USD
Good trading strategy, with SL and TP, profit 20% to 50% a month, maximum capital loss is 30% of investment account
