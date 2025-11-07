- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
47 (88.67%)
Loss Trade:
6 (11.32%)
Best Trade:
2.53 USD
Worst Trade:
-3.49 USD
Profitto lordo:
46.13 USD (4 592 pips)
Perdita lorda:
-5.24 USD (523 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (15.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
11.72
Long Trade:
32 (60.38%)
Short Trade:
21 (39.62%)
Fattore di profitto:
8.80
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
0.98 USD
Perdita media:
-0.87 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.49 USD (1)
Crescita mensile:
20.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.49 USD (1.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|41
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.53 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.00 USD
Massima perdita consecutiva: -3.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
