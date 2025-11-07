- Crescita
Trade:
293
Profit Trade:
262 (89.41%)
Loss Trade:
31 (10.58%)
Best Trade:
4.36 USD
Worst Trade:
-31.06 USD
Profitto lordo:
723.56 USD (72 024 pips)
Perdita lorda:
-354.12 USD (35 396 pips)
Vincite massime consecutive:
144 (433.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
433.19 USD (144)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
19.96%
Massimo carico di deposito:
1.68%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
293
Tempo di attesa medio:
41 minuti
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
146 (49.83%)
Short Trade:
147 (50.17%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
2.76 USD
Perdita media:
-11.42 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-209.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-209.87 USD (11)
Crescita mensile:
30.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
243.83 USD (14.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.21% (243.83 USD)
Per equità:
6.88% (106.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|293
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|369
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.36 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 144
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +433.19 USD
Massima perdita consecutiva: -209.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
Pepperstone-Edge01
|5.79 × 56
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
EightcapLtd-Real-4
|8.58 × 387
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live26
|15.45 × 33
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
