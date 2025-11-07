SegnaliSezioni
Andrea Mastromatteo

Pandora

Andrea Mastromatteo
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 4%
TopFXGlobal-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
18 (90.00%)
Loss Trade:
2 (10.00%)
Best Trade:
35.97 EUR
Worst Trade:
-2.27 EUR
Profitto lordo:
100.20 EUR (2 975 pips)
Perdita lorda:
-2.33 EUR (28 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (93.32 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
93.32 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
28.08%
Massimo carico di deposito:
1.22%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
43.11
Long Trade:
12 (60.00%)
Short Trade:
8 (40.00%)
Fattore di profitto:
43.00
Profitto previsto:
4.89 EUR
Profitto medio:
5.57 EUR
Perdita media:
-1.17 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-2.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2.27 EUR (1)
Crescita mensile:
3.91%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
2.27 EUR (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.17% (4.37 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD. 6
AUDUSD. 4
EURUSD. 3
GBPUSD. 2
GBPCAD. 1
GBPAUD. 1
NZDUSD. 1
EURNZD. 1
USDCHF. 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD. 12
AUDUSD. 7
EURUSD. 4
GBPUSD. 38
GBPCAD. 28
GBPAUD. 16
NZDUSD. 3
EURNZD. 1
USDCHF. 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD. 390
AUDUSD. 162
EURUSD. 106
GBPUSD. 829
GBPCAD. 805
GBPAUD. 516
NZDUSD. 59
EURNZD. 43
USDCHF. 45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.97 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +93.32 EUR
Massima perdita consecutiva: -2.27 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TopFXGlobal-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.07 13:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 13:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
