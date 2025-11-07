- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
133 (90.47%)
Loss Trade:
14 (9.52%)
Best Trade:
16.73 USD
Worst Trade:
-8.73 USD
Profitto lordo:
424.55 USD (21 634 pips)
Perdita lorda:
-36.65 USD (1 268 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (59.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.02 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
14.56%
Massimo carico di deposito:
2.95%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
44.08
Long Trade:
63 (42.86%)
Short Trade:
84 (57.14%)
Fattore di profitto:
11.58
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
3.19 USD
Perdita media:
-2.62 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.73 USD (1)
Crescita mensile:
129.30%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
8.80 USD (1.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.66% (8.80 USD)
Per equità:
0.83% (5.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|388
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.73 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +59.92 USD
Massima perdita consecutiva: -8.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 12
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.58 × 29240
