|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1438
|GBPAUD
|2
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|7.6K
|GBPAUD
|-2
|EURUSD
|-6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|60K
|GBPAUD
|-19
|EURUSD
|-73
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
|4.00 × 1
The Silent Gains strategy was designed for traders who seek systematic loss recovery in the ever-changing conditions of the Forex market. Its core principle is the dynamic opening of additional positions when the market temporarily moves against the initial trade.
This approach helps reduce the average entry cost and increase the probability of closing a trading series in profit, even after periods of temporary drawdown.
