Segnali / MetaTrader 5 / Silent Gains
Radoslaw Maciej Macek

Silent Gains

Radoslaw Maciej Macek
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 269%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 441
Profit Trade:
1 133 (78.62%)
Loss Trade:
308 (21.37%)
Best Trade:
1 415.74 EUR
Worst Trade:
-218.52 EUR
Profitto lordo:
11 020.48 EUR (119 493 pips)
Perdita lorda:
-4 356.27 EUR (59 121 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (192.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 415.74 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.30%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
15.30
Long Trade:
1 062 (73.70%)
Short Trade:
379 (26.30%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
4.62 EUR
Profitto medio:
9.73 EUR
Perdita media:
-14.14 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-99.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-432.80 EUR (6)
Crescita mensile:
13.16%
Previsione annuale:
159.69%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 EUR
Massimale:
435.64 EUR (5.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.05% (434.35 EUR)
Per equità:
2.32% (148.86 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1438
GBPAUD 2
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 7.6K
GBPAUD -2
EURUSD -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 60K
GBPAUD -19
EURUSD -73
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 415.74 EUR
Worst Trade: -219 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +192.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -99.83 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
The Silent Gains strategy was designed for traders who seek systematic loss recovery in the ever-changing conditions of the Forex market. Its core principle is the dynamic opening of additional positions when the market temporarily moves against the initial trade.

This approach helps reduce the average entry cost and increase the probability of closing a trading series in profit, even after periods of temporary drawdown.


Non ci sono recensioni
2025.11.07 10:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
