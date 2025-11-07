- Crescita
Trade:
54
Profit Trade:
21 (38.88%)
Loss Trade:
33 (61.11%)
Best Trade:
51.10 USD
Worst Trade:
-37.80 USD
Profitto lordo:
525.70 USD (955 pips)
Perdita lorda:
-639.20 USD (1 040 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (82.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
29 (53.70%)
Short Trade:
25 (46.30%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-2.10 USD
Profitto medio:
25.03 USD
Perdita media:
-19.37 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-127.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-127.20 USD (6)
Crescita mensile:
-5.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
206.50 USD
Massimale:
344.90 USD (24.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30.Z25
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30.Z25
|-114
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30.Z25
|-85
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.10 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +82.80 USD
Massima perdita consecutiva: -127.20 USD
