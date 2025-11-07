SegnaliSezioni
Vasile Ovidiu Soare

GoldCoinEA

Vasile Ovidiu Soare
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
1.95 USD
Worst Trade:
-0.36 USD
Profitto lordo:
12.47 USD (771 pips)
Perdita lorda:
-0.36 USD (35 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (9.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.13 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.74
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.80%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
33.64
Long Trade:
2 (15.38%)
Short Trade:
11 (84.62%)
Fattore di profitto:
34.64
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
1.04 USD
Perdita media:
-0.36 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.36 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.36 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.52% (26.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Gold 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Gold 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Gold 736
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.95 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.13 USD
Massima perdita consecutiva: -0.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.07 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.07 09:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 09:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
