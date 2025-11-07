SegnaliSezioni
SUPER GOLD from FXGP WMC
Leo Ance Sundara Ganda

SUPER GOLD from FXGP WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
108
Profit Trade:
60 (55.55%)
Loss Trade:
48 (44.44%)
Best Trade:
26.72 USD
Worst Trade:
-6.64 USD
Profitto lordo:
196.79 USD (6 808 pips)
Perdita lorda:
-63.69 USD (2 001 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (26.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.70 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
9.43%
Massimo carico di deposito:
1.44%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
10.87
Long Trade:
62 (57.41%)
Short Trade:
46 (42.59%)
Fattore di profitto:
3.09
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
3.28 USD
Perdita media:
-1.33 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-12.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.24 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.95 USD
Massimale:
12.24 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.06% (8.37 USD)
Per equità:
0.41% (62.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 133
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.72 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.34 USD
Massima perdita consecutiva: -12.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Pepperstone-Edge01
7.08 × 38
Tickmill-Live09
7.35 × 267
EightcapLtd-Real-4
8.58 × 387
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
ICMarketsSC-Live26
15.45 × 33
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Non ci sono recensioni
2025.11.07 08:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 07:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 07:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
