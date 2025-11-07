- Crescita
Trade:
36
Profit Trade:
21 (58.33%)
Loss Trade:
15 (41.67%)
Best Trade:
22.91 USD
Worst Trade:
-21.07 USD
Profitto lordo:
159.41 USD (15 939 pips)
Perdita lorda:
-156.94 USD (15 622 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (88.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
88.17 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.05
Long Trade:
22 (61.11%)
Short Trade:
14 (38.89%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
7.59 USD
Perdita media:
-10.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-28.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.37 USD (3)
Crescita mensile:
0.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41.49 USD
Massimale:
46.75 USD (18.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.75% (41.49 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|36
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|2
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|317
|
Best Trade: +22.91 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +88.17 USD
Massima perdita consecutiva: -28.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni