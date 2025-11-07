SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Bolid Inst
Anatoliy Ivanov

Bolid Inst

Anatoliy Ivanov
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 100%
InstaFinance-Europe.com
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
60 (81.08%)
Loss Trade:
14 (18.92%)
Best Trade:
2.33 USD
Worst Trade:
-0.76 USD
Profitto lordo:
23.95 USD (11 853 pips)
Perdita lorda:
-3.87 USD (4 314 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (22.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.23 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.16%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
6.83
Long Trade:
59 (79.73%)
Short Trade:
15 (20.27%)
Fattore di profitto:
6.19
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
0.40 USD
Perdita media:
-0.28 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.66 USD (6)
Crescita mensile:
100.40%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.54 USD
Massimale:
2.94 USD (14.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.41% (2.94 USD)
Per equità:
0.40% (0.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 41
EURUSD 19
EURJPY 5
USDCAD 4
USDJPY 4
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 20
EURUSD 2
EURJPY -1
USDCAD 0
USDJPY -2
USDCHF 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 9.1K
EURUSD 1.2K
EURJPY -836
USDCAD 175
USDJPY -2.2K
USDCHF 29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.33 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +22.23 USD
Massima perdita consecutiva: -1.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 42
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.30 × 779
FPMarketsLLC-Live4
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
5.52 × 2139
ATFXGM8-Live
7.75 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.07 08:30
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 08:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bolid Inst
30USD al mese
100%
0
0
USD
40
USD
1
25%
74
81%
100%
6.18
0.27
USD
14%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.