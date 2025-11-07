- Crescita
Trade:
74
Profit Trade:
60 (81.08%)
Loss Trade:
14 (18.92%)
Best Trade:
2.33 USD
Worst Trade:
-0.76 USD
Profitto lordo:
23.95 USD (11 853 pips)
Perdita lorda:
-3.87 USD (4 314 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (22.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.23 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.16%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
6.83
Long Trade:
59 (79.73%)
Short Trade:
15 (20.27%)
Fattore di profitto:
6.19
Profitto previsto:
0.27 USD
Profitto medio:
0.40 USD
Perdita media:
-0.28 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.66 USD (6)
Crescita mensile:
100.40%
Algo trading:
25%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.54 USD
Massimale:
2.94 USD (14.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.41% (2.94 USD)
Per equità:
0.40% (0.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|41
|EURUSD
|19
|EURJPY
|5
|USDCAD
|4
|USDJPY
|4
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|2
|EURJPY
|-1
|USDCAD
|0
|USDJPY
|-2
|USDCHF
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|9.1K
|EURUSD
|1.2K
|EURJPY
|-836
|USDCAD
|175
|USDJPY
|-2.2K
|USDCHF
|29
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +2.33 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +22.23 USD
Massima perdita consecutiva: -1.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaFinance-Europe.com" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XMGlobal-Real 42
|0.00 × 1
EGlobal-Cent5
|0.30 × 779
FPMarketsLLC-Live4
|2.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
|5.52 × 2139
ATFXGM8-Live
|7.75 × 4
