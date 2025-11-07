- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
136
Profit Trade:
58 (42.64%)
Loss Trade:
78 (57.35%)
Best Trade:
40.81 USD
Worst Trade:
-29.29 USD
Profitto lordo:
551.08 USD (55 084 pips)
Perdita lorda:
-697.14 USD (68 264 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (15.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.95 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
112 (82.35%)
Short Trade:
24 (17.65%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-1.07 USD
Profitto medio:
9.50 USD
Perdita media:
-8.94 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-149.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.42 USD (16)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
192.62 USD
Massimale:
261.14 USD (119.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (188.93 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|-146
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.81 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +15.27 USD
Massima perdita consecutiva: -149.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni