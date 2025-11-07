SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XUSDJPY
Reynor Buenaflor

XUSDJPY

Reynor Buenaflor
0 recensioni
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 -70%
LiteFinanceVC-Live-09
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14 870
Profit Trade:
8 872 (59.66%)
Loss Trade:
5 998 (40.34%)
Best Trade:
9 775.14 USD
Worst Trade:
-11 622.32 USD
Profitto lordo:
789 506.16 USD (4 003 202 pips)
Perdita lorda:
-962 314.37 USD (13 690 554 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (3 205.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 103.06 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.06%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
68
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.73
Long Trade:
7 576 (50.95%)
Short Trade:
7 294 (49.05%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-11.62 USD
Profitto medio:
88.99 USD
Perdita media:
-160.44 USD
Massime perdite consecutive:
134 (-14 202.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61 354.70 USD (21)
Crescita mensile:
1.14%
Previsione annuale:
13.81%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
181 342.13 USD
Massimale:
236 018.04 USD (232.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.45% (236 018.04 USD)
Per equità:
0.05% (11.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3660
USDJPY 2660
GBPAUD 583
AUDUSD 502
EURNZD 482
USDCAD 466
GBPUSD 463
EURAUD 365
GBPNZD 317
EURJPY 302
GBPJPY 258
USDCHF 244
NZDUSD 209
GBPCAD 201
EURHKD 197
USDPLN 195
USDNOK 190
USDDKK 189
AUDJPY 188
NZDCAD 180
EURCAD 176
AUDCHF 160
GBPNOK 157
NZDJPY 135
GBPDKK 123
CHFJPY 122
USDKRW 121
USDCZK 119
CADJPY 114
CADCHF 108
GBPSGD 102
EURZAR 102
NZDSGD 99
GBPCHF 99
USDZAR 97
EURCHF 93
USDMXN 93
GBPZAR 90
EURPLN 87
NZDCHF 86
USDSEK 83
EURMXN 74
AUDCAD 71
USDSGD 68
AUDNZD 64
USDHUF 61
USDCNH 58
EURSGD 57
USDILS 52
GBPSEK 51
EURGBP 50
XAUUSD 18
USDHKD 8
USCRUDE 8
XNGUSD 5
XAGUSD 4
XCUUSD 2
XNIUSD 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -5K
USDJPY -2K
GBPAUD -225
AUDUSD -15K
EURNZD -18K
USDCAD 3.9K
GBPUSD -26K
EURAUD 1.7K
GBPNZD -16K
EURJPY 4.5K
GBPJPY 4.3K
USDCHF 2.5K
NZDUSD 8K
GBPCAD -6.7K
EURHKD -11K
USDPLN -23K
USDNOK -6.8K
USDDKK -5.1K
AUDJPY 5.8K
NZDCAD 3K
EURCAD -3.9K
AUDCHF 1.8K
GBPNOK -832
NZDJPY -2.9K
GBPDKK -8.4K
CHFJPY 1.7K
USDKRW -6.7K
USDCZK -8.7K
CADJPY 3.2K
CADCHF -22
GBPSGD 563
EURZAR 256
NZDSGD -248
GBPCHF 669
USDZAR 943
EURCHF 891
USDMXN 1.1K
GBPZAR 747
EURPLN -947
NZDCHF 802
USDSEK 606
EURMXN 1.1K
AUDCAD -52K
USDSGD -475
AUDNZD 1.4K
USDHUF 1.8K
USDCNH -93
EURSGD 458
USDILS 847
GBPSEK -934
EURGBP 1K
XAUUSD -6.6K
USDHKD -10
USCRUDE -286
XNGUSD 554
XAGUSD 893
XCUUSD -50
XNIUSD 51
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 20K
USDJPY -71K
GBPAUD -469K
AUDUSD -50K
EURNZD -352K
USDCAD -55K
GBPUSD -5.9K
EURAUD -31K
GBPNZD -234K
EURJPY 2.3K
GBPJPY 2.9K
USDCHF -30K
NZDUSD -13K
GBPCAD -115K
EURHKD -1.2M
USDPLN -430K
USDNOK -1.6M
USDDKK -771K
AUDJPY 6.5K
NZDCAD -17K
EURCAD -81K
AUDCHF -4.2K
GBPNOK -863K
NZDJPY -45K
GBPDKK -502K
CHFJPY 2.3K
USDKRW -15K
USDCZK -2.7M
CADJPY 1.3K
CADCHF -17K
GBPSGD -1.1K
EURZAR -30K
NZDSGD -7.2K
GBPCHF -240
USDZAR 30K
EURCHF 823
USDMXN 25K
GBPZAR -30K
EURPLN -22K
NZDCHF -7.1K
USDSEK -13K
EURMXN 6.9K
AUDCAD -13K
USDSGD -12K
AUDNZD -1.4K
USDHUF 1K
USDCNH -1.9K
EURSGD 926
USDILS -3.6K
GBPSEK -2.8K
EURGBP 76
XAUUSD -3.4K
USDHKD -1.1K
USCRUDE -1.8K
XNGUSD 361
XAGUSD 889
XCUUSD -98
XNIUSD 2.6K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 775.14 USD
Worst Trade: -11 622 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +3 205.41 USD
Massima perdita consecutiva: -14 202.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FTMO-Server2
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.14 × 37
LiteFinanceVC-Live-08
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
1.50 × 10
RoboForex-ECN-3
2.00 × 1
FBS-Real-3
3.50 × 68
FXCESS-Live01
5.19 × 26
Xlence-Real13
9.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Awesome UJ trading
Non ci sono recensioni
2025.11.07 07:27
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XUSDJPY
999USD al mese
-70%
0
0
USD
27K
USD
46
93%
14 870
59%
100%
0.82
-11.62
USD
85%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.