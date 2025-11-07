- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
46.10 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
218.04 USD (2 405 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (218.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
218.04 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.79
Attività di trading:
25.69%
Massimo carico di deposito:
6.25%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
24.23 USD
Profitto medio:
24.23 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
7.27%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Lcm
|4
|USOIL.Lcm
|3
|GBPJPY.Lcm
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.Lcm
|146
|USOIL.Lcm
|39
|GBPJPY.Lcm
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.Lcm
|1.6K
|USOIL.Lcm
|514
|GBPJPY.Lcm
|310
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +218.04 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I, Joni, am an individual trader, who focuses on building a trading portfolio for consistent equity growth every month.
