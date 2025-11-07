- Crescita
Trade:
194
Profit Trade:
66 (34.02%)
Loss Trade:
128 (65.98%)
Best Trade:
40.94 USD
Worst Trade:
-41.12 USD
Profitto lordo:
618.10 USD (205 983 pips)
Perdita lorda:
-669.60 USD (224 187 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (71.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.07 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
85 (43.81%)
Short Trade:
109 (56.19%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
9.37 USD
Perdita media:
-5.23 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-64.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-128.60 USD (13)
Crescita mensile:
-32.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.65 USD
Massimale:
244.71 USD (83.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.20% (244.71 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100
|-52
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100
|-18K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +40.94 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +71.07 USD
Massima perdita consecutiva: -64.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
All trades are manually. No EA bot.
Min Deposit: $120
Weekly Target: Up to $50 USD
Strategy: Breakeven Structure & Retest FVG
Pairs: US100 (NAS100)/ Futures
Best for Beginner or Low income to Start Earning with Money.
You can also check it out on FP Social Trading (Azure_SG)
