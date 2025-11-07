SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AzureSG
Ong Kai Wei Edmund

AzureSG

Ong Kai Wei Edmund
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -33%
FPMarketsSC-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
194
Profit Trade:
66 (34.02%)
Loss Trade:
128 (65.98%)
Best Trade:
40.94 USD
Worst Trade:
-41.12 USD
Profitto lordo:
618.10 USD (205 983 pips)
Perdita lorda:
-669.60 USD (224 187 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (71.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.07 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
85 (43.81%)
Short Trade:
109 (56.19%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
9.37 USD
Perdita media:
-5.23 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-64.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-128.60 USD (13)
Crescita mensile:
-32.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.65 USD
Massimale:
244.71 USD (83.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.20% (244.71 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100 194
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100 -52
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100 -18K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.94 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +71.07 USD
Massima perdita consecutiva: -64.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

All trades are manually. No EA bot. 
Min Deposit: $120
Weekly Target: Up to $50 USD 

Strategy: Breakeven Structure & Retest FVG 

Pairs: US100 (NAS100)/ Futures

Best for Beginner or Low income to Start Earning with Money. 

You can also check it out on FP Social Trading (Azure_SG)

Non ci sono recensioni
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati