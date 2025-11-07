- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
22 (84.61%)
Loss Trade:
4 (15.38%)
Best Trade:
5.68 USD
Worst Trade:
-10.44 USD
Profitto lordo:
59.13 USD (41 074 pips)
Perdita lorda:
-13.45 USD (6 754 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (36.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.29 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
52.79%
Massimo carico di deposito:
40.93%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
4.17
Long Trade:
18 (69.23%)
Short Trade:
8 (30.77%)
Fattore di profitto:
4.40
Profitto previsto:
1.76 USD
Profitto medio:
2.69 USD
Perdita media:
-3.36 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.96 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.96 USD (2.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.03% (10.96 USD)
Per equità:
5.63% (29.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|46
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.68 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +36.29 USD
Massima perdita consecutiva: -10.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
546
USD
USD
1
0%
26
84%
53%
4.39
1.76
USD
USD
6%
1:200