Volker Minkenberg

GoldxxFxx

Volker Minkenberg
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 30%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
16 (76.19%)
Loss Trade:
5 (23.81%)
Best Trade:
8.12 USD
Worst Trade:
-10.59 USD
Profitto lordo:
36.54 USD (3 891 pips)
Perdita lorda:
-21.13 USD (2 049 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (10.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.98 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
60.91%
Massimo carico di deposito:
14.57%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
18 (85.71%)
Short Trade:
3 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
2.28 USD
Perdita media:
-4.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.59 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
10.59 USD (13.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.03% (10.59 USD)
Per equità:
10.13% (8.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
USDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 15
USDJPY 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.8K
USDJPY 12
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.12 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.46 USD
Massima perdita consecutiva: -10.59 USD

Non ci sono recensioni
2025.11.07 09:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 08:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 05:27
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 05:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.