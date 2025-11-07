- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
16 (76.19%)
Loss Trade:
5 (23.81%)
Best Trade:
8.12 USD
Worst Trade:
-10.59 USD
Profitto lordo:
36.54 USD (3 891 pips)
Perdita lorda:
-21.13 USD (2 049 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (10.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.98 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
60.91%
Massimo carico di deposito:
14.57%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
1.46
Long Trade:
18 (85.71%)
Short Trade:
3 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
0.73 USD
Profitto medio:
2.28 USD
Perdita media:
-4.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.59 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
10.59 USD (13.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.03% (10.59 USD)
Per equità:
10.13% (8.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|0
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8K
|USDJPY
|12
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.12 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.46 USD
Massima perdita consecutiva: -10.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 5
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 9
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 6
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
FXPIG.com-NY7 LIVE
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Exness-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.06 × 18
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
30%
0
0
USD
USD
77
USD
USD
1
0%
21
76%
61%
1.72
0.73
USD
USD
12%
1:500