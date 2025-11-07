- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
24 (72.72%)
Loss Trade:
9 (27.27%)
Best Trade:
9.09 USD
Worst Trade:
-9.17 USD
Profitto lordo:
74.94 USD (64 724 pips)
Perdita lorda:
-17.08 USD (16 738 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (37.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.03 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
52.17%
Massimo carico di deposito:
25.77%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
21 minuti
Fattore di recupero:
4.39
Long Trade:
30 (90.91%)
Short Trade:
3 (9.09%)
Fattore di profitto:
4.39
Profitto previsto:
1.75 USD
Profitto medio:
3.12 USD
Perdita media:
-1.90 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.57 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13.19 USD (5.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.90% (13.19 USD)
Per equità:
3.07% (7.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|58
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|48K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.09 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +37.03 USD
Massima perdita consecutiva: -9.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
29%
0
0
USD
USD
258
USD
USD
1
0%
33
72%
52%
4.38
1.75
USD
USD
6%
1:200