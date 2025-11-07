- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
729
Profit Trade:
530 (72.70%)
Loss Trade:
199 (27.30%)
Best Trade:
313.95 USD
Worst Trade:
-217.26 USD
Profitto lordo:
3 817.13 USD (385 356 pips)
Perdita lorda:
-2 809.85 USD (282 865 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (17.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
524.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
80.02%
Massimo carico di deposito:
0.80%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
732
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
421 (57.75%)
Short Trade:
308 (42.25%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
7.20 USD
Perdita media:
-14.12 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-78.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-570.71 USD (4)
Crescita mensile:
0.34%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.45 USD
Massimale:
639.09 USD (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.21% (626.84 USD)
Per equità:
0.01% (41.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|680
|BTCUSD
|45
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|980
|BTCUSD
|25
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.1K
|BTCUSD
|99K
|EURUSD
|58
|GBPUSD
|22
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +313.95 USD
Worst Trade: -217 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +17.92 USD
Massima perdita consecutiva: -78.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AquaFunded-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🔥 Elise’s EA (MT4 & MT5) 🔥
💥 Smart, Fast, and Reliable – Trade 24/7, even on weekends!
🔹 Recommended Pairs: XAUUSD, BTCUSD
🔹 Fully Automated Trading – No manual intervention required!
🚀 Join our community for profit updates & results:
👉 https://t.me/ElisesEA
==============================
🌟 Compatible with MT4 & MT5 accounts at EXNESS broker
🔗 https://www.exness.com/a/tlb6jlb6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
301K
USD
USD
1
75%
729
72%
80%
1.35
1.38
USD
USD
0%
1:50