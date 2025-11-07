SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Elise EA
HA BINH INTERNATIONAL JSC

Elise EA

HA BINH INTERNATIONAL JSC
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
AquaFunded-Server
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
729
Profit Trade:
530 (72.70%)
Loss Trade:
199 (27.30%)
Best Trade:
313.95 USD
Worst Trade:
-217.26 USD
Profitto lordo:
3 817.13 USD (385 356 pips)
Perdita lorda:
-2 809.85 USD (282 865 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (17.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
524.05 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
80.02%
Massimo carico di deposito:
0.80%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
732
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
421 (57.75%)
Short Trade:
308 (42.25%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
7.20 USD
Perdita media:
-14.12 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-78.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-570.71 USD (4)
Crescita mensile:
0.34%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.45 USD
Massimale:
639.09 USD (0.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.21% (626.84 USD)
Per equità:
0.01% (41.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 680
BTCUSD 45
EURUSD 3
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 980
BTCUSD 25
EURUSD 2
GBPUSD 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.1K
BTCUSD 99K
EURUSD 58
GBPUSD 22
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +313.95 USD
Worst Trade: -217 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +17.92 USD
Massima perdita consecutiva: -78.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AquaFunded-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🔥 Elise’s EA (MT4 & MT5) 🔥
💥 Smart, Fast, and Reliable – Trade 24/7, even on weekends!

🔹 Recommended Pairs: XAUUSD, BTCUSD
🔹 Fully Automated Trading – No manual intervention required!

📩 Get the Full Version + Settings: @EliseRenard
🚀 Join our community for profit updates & results:
👉 https://t.me/ElisesEA

==============================

🌟 Compatible with MT4 & MT5 accounts at EXNESS broker
🔗 https://www.exness.com/a/tlb6jlb6

Non ci sono recensioni
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Elise EA
30USD al mese
0%
0
0
USD
301K
USD
1
75%
729
72%
80%
1.35
1.38
USD
0%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.