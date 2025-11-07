SegnaliSezioni
Mirza Shahbaz Ahmed

AB Fans

Mirza Shahbaz Ahmed
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49.9 USD al mese
crescita dal 2025 16%
VantageInternational-Live 10
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
778
Profit Trade:
700 (89.97%)
Loss Trade:
78 (10.03%)
Best Trade:
24.42 GBP
Worst Trade:
-149.30 GBP
Profitto lordo:
1 574.81 GBP (4 256 433 pips)
Perdita lorda:
-1 050.16 GBP (44 566 pips)
Vincite massime consecutive:
170 (322.61 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
322.61 GBP (170)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
9.02%
Massimo carico di deposito:
2.57%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
308
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
636 (81.75%)
Short Trade:
142 (18.25%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
0.67 GBP
Profitto medio:
2.25 GBP
Perdita media:
-13.46 GBP
Massime perdite consecutive:
8 (-709.22 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-709.22 GBP (8)
Crescita mensile:
16.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78.92 GBP
Massimale:
709.52 GBP (17.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.30% (710.02 GBP)
Per equità:
0.17% (6.13 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 725
BTCUSD 22
GBPJPY+ 6
EURUSD+ 4
ETHUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 673
BTCUSD 49
GBPJPY+ 0
EURUSD+ 2
ETHUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 87K
BTCUSD 117K
GBPJPY+ 38
EURUSD+ 28
ETHUSD -382
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.42 GBP
Worst Trade: -149 GBP
Vincite massime consecutive: 170
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +322.61 GBP
Massima perdita consecutiva: -709.22 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
