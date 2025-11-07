- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
778
Profit Trade:
700 (89.97%)
Loss Trade:
78 (10.03%)
Best Trade:
24.42 GBP
Worst Trade:
-149.30 GBP
Profitto lordo:
1 574.81 GBP (4 256 433 pips)
Perdita lorda:
-1 050.16 GBP (44 566 pips)
Vincite massime consecutive:
170 (322.61 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
322.61 GBP (170)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
9.02%
Massimo carico di deposito:
2.57%
Ultimo trade:
23 minuti fa
Trade a settimana:
308
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
636 (81.75%)
Short Trade:
142 (18.25%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
0.67 GBP
Profitto medio:
2.25 GBP
Perdita media:
-13.46 GBP
Massime perdite consecutive:
8 (-709.22 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-709.22 GBP (8)
Crescita mensile:
16.04%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
78.92 GBP
Massimale:
709.52 GBP (17.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.30% (710.02 GBP)
Per equità:
0.17% (6.13 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|725
|BTCUSD
|22
|GBPJPY+
|6
|EURUSD+
|4
|ETHUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|673
|BTCUSD
|49
|GBPJPY+
|0
|EURUSD+
|2
|ETHUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|87K
|BTCUSD
|117K
|GBPJPY+
|38
|EURUSD+
|28
|ETHUSD
|-382
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.42 GBP
Worst Trade: -149 GBP
Vincite massime consecutive: 170
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +322.61 GBP
Massima perdita consecutiva: -709.22 GBP
