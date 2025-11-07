- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
12 (85.71%)
Loss Trade:
2 (14.29%)
Best Trade:
2.96 USD
Worst Trade:
-18.00 USD
Profitto lordo:
19.98 USD (9 910 pips)
Perdita lorda:
-25.75 USD (10 229 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (9.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9.59 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
13.90%
Massimo carico di deposito:
8.29%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.31
Long Trade:
13 (92.86%)
Short Trade:
1 (7.14%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.41 USD
Profitto medio:
1.67 USD
Perdita media:
-12.88 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-18.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.00 USD (1)
Crescita mensile:
-1.92%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.36 USD
Massimale:
18.77 USD (6.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.96% (18.33 USD)
Per equità:
4.36% (13.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-319
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.96 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.59 USD
Massima perdita consecutiva: -18.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
✧･ﾟ:* *:･ﾟ✧*:･ﾟ✧ Please deposit only the amount you can afford to risk ✧･ﾟ:* *:･ﾟ✧*:･ﾟ✧
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
45USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
294
USD
USD
1
42%
14
85%
14%
0.77
-0.41
USD
USD
6%
1:500