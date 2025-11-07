- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
4 (40.00%)
Loss Trade:
6 (60.00%)
Best Trade:
10.00 USD
Worst Trade:
-10.84 USD
Profitto lordo:
16.62 USD (8 311 pips)
Perdita lorda:
-56.84 USD (28 419 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (16.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.56
Attività di trading:
21.25%
Massimo carico di deposito:
48.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
0.29
Profitto previsto:
-4.02 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-9.47 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-40.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.84 USD (4)
Crescita mensile:
-20.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.22 USD
Massimale:
40.84 USD (20.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.36% (40.84 USD)
Per equità:
6.62% (11.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-40
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-20K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.00 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.62 USD
Massima perdita consecutiva: -40.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-20%
0
0
USD
USD
160
USD
USD
1
0%
10
40%
21%
0.29
-4.02
USD
USD
20%
1:200