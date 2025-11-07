SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / The Golden Gold Low Risk
Zekrinaldi Mr

The Golden Gold Low Risk

Zekrinaldi Mr
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -20%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
4 (40.00%)
Loss Trade:
6 (60.00%)
Best Trade:
10.00 USD
Worst Trade:
-10.84 USD
Profitto lordo:
16.62 USD (8 311 pips)
Perdita lorda:
-56.84 USD (28 419 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (16.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.62 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.56
Attività di trading:
21.25%
Massimo carico di deposito:
48.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
0.29
Profitto previsto:
-4.02 USD
Profitto medio:
4.16 USD
Perdita media:
-9.47 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-40.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.84 USD (4)
Crescita mensile:
-20.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.22 USD
Massimale:
40.84 USD (20.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.36% (40.84 USD)
Per equità:
6.62% (11.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -40
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -20K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.00 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +16.62 USD
Massima perdita consecutiva: -40.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.07 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 10:30
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 03:17
Share of trading days is too low
2025.11.07 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 02:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 02:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 02:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.07 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 02:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Golden Gold Low Risk
30USD al mese
-20%
0
0
USD
160
USD
1
0%
10
40%
21%
0.29
-4.02
USD
20%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.