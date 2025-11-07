SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / W w w jorgeaiea c o m SCALING BTCUSD
Jorge Niz

W w w jorgeaiea c o m SCALING BTCUSD

Jorge Niz
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Coinexx-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
64
Profit Trade:
41 (64.06%)
Loss Trade:
23 (35.94%)
Best Trade:
44.20 USD
Worst Trade:
-8.74 USD
Profitto lordo:
350.58 USD (22 746 338 pips)
Perdita lorda:
-81.75 USD (687 460 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (163.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.00 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
56.75%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.87
Long Trade:
34 (53.13%)
Short Trade:
30 (46.88%)
Fattore di profitto:
4.29
Profitto previsto:
4.20 USD
Profitto medio:
8.55 USD
Perdita media:
-3.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-39.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.05 USD (7)
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.51 USD
Massimale:
39.15 USD (1.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.21% (39.14 USD)
Per equità:
1.14% (37.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 267
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.5M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.20 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +163.00 USD
Massima perdita consecutiva: -39.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Coinexx-Live
0.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Www.jorgeaiea.com
Non ci sono recensioni
2025.11.07 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
W w w jorgeaiea c o m SCALING BTCUSD
40USD al mese
9%
0
0
USD
3.3K
USD
1
87%
64
64%
100%
4.28
4.20
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.