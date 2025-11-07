- Crescita
Trade:
64
Profit Trade:
41 (64.06%)
Loss Trade:
23 (35.94%)
Best Trade:
44.20 USD
Worst Trade:
-8.74 USD
Profitto lordo:
350.58 USD (22 746 338 pips)
Perdita lorda:
-81.75 USD (687 460 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (163.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
163.00 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
56.75%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.87
Long Trade:
34 (53.13%)
Short Trade:
30 (46.88%)
Fattore di profitto:
4.29
Profitto previsto:
4.20 USD
Profitto medio:
8.55 USD
Perdita media:
-3.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-39.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.05 USD (7)
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.51 USD
Massimale:
39.15 USD (1.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.21% (39.14 USD)
Per equità:
1.14% (37.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|267
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.5M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Best Trade: +44.20 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +163.00 USD
Massima perdita consecutiva: -39.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
