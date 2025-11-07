- Crescita
Trade:
27
Profit Trade:
19 (70.37%)
Loss Trade:
8 (29.63%)
Best Trade:
50.70 USD
Worst Trade:
-18.30 USD
Profitto lordo:
317.40 USD (2 236 pips)
Perdita lorda:
-66.15 USD (399 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (130.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.35 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
8.82
Long Trade:
13 (48.15%)
Short Trade:
14 (51.85%)
Fattore di profitto:
4.80
Profitto previsto:
9.31 USD
Profitto medio:
16.71 USD
Perdita media:
-8.27 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-27.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.50 USD (2)
Crescita mensile:
8.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
28.50 USD (0.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.r
|251
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.r
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.70 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +130.35 USD
Massima perdita consecutiva: -27.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
