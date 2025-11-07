SegnaliSezioni
Herdy Muhammad Akbar

LegionEAUSD

Herdy Muhammad Akbar
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
19.46 USD
Worst Trade:
-6.36 USD
Profitto lordo:
78.29 USD (78 279 pips)
Perdita lorda:
-16.46 USD (16 458 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (53.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.42 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.75
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
9.72
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
4.76
Profitto previsto:
6.87 USD
Profitto medio:
13.05 USD
Perdita media:
-5.49 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.36 USD (1)
Crescita mensile:
29.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.01 USD
Massimale:
6.36 USD (2.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 62
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 62K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Best Trade: +19.46 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +53.42 USD
Massima perdita consecutiva: -6.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LegionEA adalah tehnik entry otomatis menggunakan AI dengan tehnik trading yang sudah kami pelajari beberapa tahun ke belakang dan mendapatkan profit selama beberapa tahun ini, sudah teruji anti MC dan selalu profit perbulan nya bahkan bisa sampai setiap minggu. Kami menggunakan RR 1:2 dengan risk 5% pertrade menyesuaikan dengan balance dengan Winrate rata-rata di atas 50% sehingga sangat kecil kemungkinan terkena MC(Margin Call).

