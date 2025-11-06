- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 GBP
Worst Trade:
0.00 GBP
Profitto lordo:
0.00 GBP
Perdita lorda:
0.00 GBP
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 GBP (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
59.62%
Massimo carico di deposito:
10.89%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 GBP
Profitto medio:
0.00 GBP
Perdita media:
0.00 GBP
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 GBP)
Massima perdita consecutiva:
0.00 GBP (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
0.00 GBP (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Per equità:
12.06% (15.31 GBP)
Distribuzione
Nessun dato
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 GBP
Worst Trade: -0 GBP
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 GBP
Massima perdita consecutiva: -0.00 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
0%
0
0
USD
USD
127
GBP
GBP
0
0%
0
0%
60%
n/a
0.00
GBP
GBP
12%
1:500