SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DamarsiFx
Achmad Agus Setiawan

DamarsiFx

Achmad Agus Setiawan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
61 (70.93%)
Loss Trade:
25 (29.07%)
Best Trade:
36.19 EUR
Worst Trade:
-30.07 EUR
Profitto lordo:
266.18 EUR (30 411 pips)
Perdita lorda:
-180.08 EUR (18 815 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (80.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
80.43 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.26%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
33 (38.37%)
Short Trade:
53 (61.63%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
1.00 EUR
Profitto medio:
4.36 EUR
Perdita media:
-7.20 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-13.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-36.64 EUR (2)
Crescita mensile:
17.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
64.02 EUR (9.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.93% (64.02 EUR)
Per equità:
11.10% (65.46 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 98
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.19 EUR
Worst Trade: -30 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +80.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.32 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 più
Learning signal for trader educated especially for Damarsi's trader. Focus on a metal(XAU)
Non ci sono recensioni
2025.11.07 00:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 00:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
