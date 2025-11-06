- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
86
Profit Trade:
61 (70.93%)
Loss Trade:
25 (29.07%)
Best Trade:
36.19 EUR
Worst Trade:
-30.07 EUR
Profitto lordo:
266.18 EUR (30 411 pips)
Perdita lorda:
-180.08 EUR (18 815 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (80.43 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
80.43 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.26%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
33 (38.37%)
Short Trade:
53 (61.63%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
1.00 EUR
Profitto medio:
4.36 EUR
Perdita media:
-7.20 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-13.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-36.64 EUR (2)
Crescita mensile:
17.10%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
64.02 EUR (9.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.93% (64.02 EUR)
Per equità:
11.10% (65.46 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|98
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.19 EUR
Worst Trade: -30 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +80.43 EUR
Massima perdita consecutiva: -13.32 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Learning signal for trader educated especially for Damarsi's trader. Focus on a metal(XAU)
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
17%
0
0
USD
USD
590
EUR
EUR
1
0%
86
70%
100%
1.47
1.00
EUR
EUR
11%
1:500