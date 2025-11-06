- Crescita
Trade:
97
Profit Trade:
41 (42.26%)
Loss Trade:
56 (57.73%)
Best Trade:
2 237.00 USD
Worst Trade:
-1 692.00 USD
Profitto lordo:
23 566.27 USD (574 274 pips)
Perdita lorda:
-18 802.90 USD (566 612 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (6 693.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 693.90 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
248 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
57 (58.76%)
Short Trade:
40 (41.24%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
49.11 USD
Profitto medio:
574.79 USD
Perdita media:
-335.77 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-8 016.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 016.80 USD (14)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 258.18 USD
Massimale:
8 016.80 USD (49.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|NQ100.R
|38
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.8K
|NQ100.R
|-290
|GBPJPY
|362
|CHFJPY
|-59
|USDJPY
|-70
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|28K
|NQ100.R
|-21K
|GBPJPY
|917
|CHFJPY
|-414
|USDJPY
|-500
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 237.00 USD
Worst Trade: -1 692 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +6 693.90 USD
Massima perdita consecutiva: -8 016.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 9
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
