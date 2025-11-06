SegnaliSezioni
Arnas Eka Putra Utama Salili

RCXCapital

Arnas Eka Putra Utama Salili
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
41 (42.26%)
Loss Trade:
56 (57.73%)
Best Trade:
2 237.00 USD
Worst Trade:
-1 692.00 USD
Profitto lordo:
23 566.27 USD (574 274 pips)
Perdita lorda:
-18 802.90 USD (566 612 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (6 693.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 693.90 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
248 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
57 (58.76%)
Short Trade:
40 (41.24%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
49.11 USD
Profitto medio:
574.79 USD
Perdita media:
-335.77 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-8 016.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 016.80 USD (14)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 258.18 USD
Massimale:
8 016.80 USD (49.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 54
NQ100.R 38
GBPJPY 3
CHFJPY 1
USDJPY 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 4.8K
NQ100.R -290
GBPJPY 362
CHFJPY -59
USDJPY -70
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 28K
NQ100.R -21K
GBPJPY 917
CHFJPY -414
USDJPY -500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 237.00 USD
Worst Trade: -1 692 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +6 693.90 USD
Massima perdita consecutiva: -8 016.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 9
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 8
Non ci sono recensioni
2025.11.06 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 248 days
