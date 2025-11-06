- Crescita
Trade:
313
Profit Trade:
120 (38.33%)
Loss Trade:
193 (61.66%)
Best Trade:
4 156.77 USD
Worst Trade:
-2 669.89 USD
Profitto lordo:
50 772.47 USD (432 004 pips)
Perdita lorda:
-41 644.85 USD (344 459 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (14 300.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 300.09 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
50 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
173 (55.27%)
Short Trade:
140 (44.73%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
29.16 USD
Profitto medio:
423.10 USD
Perdita media:
-215.78 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 309.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 440.67 USD (7)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 010.81 USD
Massimale:
13 793.47 USD (47.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|283
|NQ100.R
|28
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9.6K
|NQ100.R
|-486
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|29
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|163K
|NQ100.R
|-76K
|GBPJPY
|56
|CADJPY
|876
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 156.77 USD
Worst Trade: -2 670 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +14 300.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1 309.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
