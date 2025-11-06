SegnaliSezioni
Arnas Eka Putra Utama Salili

SeargeantFX

Arnas Eka Putra Utama Salili
0 recensioni
55 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
313
Profit Trade:
120 (38.33%)
Loss Trade:
193 (61.66%)
Best Trade:
4 156.77 USD
Worst Trade:
-2 669.89 USD
Profitto lordo:
50 772.47 USD (432 004 pips)
Perdita lorda:
-41 644.85 USD (344 459 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (14 300.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 300.09 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
50 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
173 (55.27%)
Short Trade:
140 (44.73%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
29.16 USD
Profitto medio:
423.10 USD
Perdita media:
-215.78 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 309.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 440.67 USD (7)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 010.81 USD
Massimale:
13 793.47 USD (47.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 283
NQ100.R 28
GBPJPY 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9.6K
NQ100.R -486
GBPJPY 1
CADJPY 29
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 163K
NQ100.R -76K
GBPJPY 56
CADJPY 876
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 156.77 USD
Worst Trade: -2 670 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +14 300.09 USD
Massima perdita consecutiva: -1 309.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real33
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 8
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 4
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.11.06 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 50 days
