- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
31 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
52.64 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
158.40 USD (17 499 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
31 (158.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158.40 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
37.77%
Massimo carico di deposito:
18.67%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
5 (16.13%)
Short Trade:
26 (83.87%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.11 USD
Profitto medio:
5.11 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
1 839.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.24% (1.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|19
|USDJPY.m
|9
|CHFJPY.m
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|127
|USDJPY.m
|23
|CHFJPY.m
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|13K
|USDJPY.m
|3.6K
|CHFJPY.m
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.64 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +158.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trade with perfect time and strategy
Handsome profit every week/month
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
1 839%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
1
0%
31
100%
38%
n/a
5.11
USD
USD
1%
1:200