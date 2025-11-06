- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.28 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
11.54 USD (1 763 pips)
Perdita lorda:
-0.37 USD
Vincite massime consecutive:
8 (11.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.54 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
65.01%
Massimo carico di deposito:
25.13%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
79.79
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
31.19
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
1.44 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
11.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.14 USD
Massimale:
0.14 USD (0.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.87% (10.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|AMZN
|2
|.US30Cash
|1
|NVDA
|1
|AAPL
|1
|.USTECHCash
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2
|AMZN
|1
|.US30Cash
|2
|NVDA
|5
|AAPL
|0
|.USTECHCash
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|243
|AMZN
|149
|.US30Cash
|787
|NVDA
|543
|AAPL
|22
|.USTECHCash
|19
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.28 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +11.54 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Kein Martingale!
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
111
USD
USD
1
0%
8
100%
65%
31.18
1.44
USD
USD
10%
1:500