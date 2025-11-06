- Crescita
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.46 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
5.16 USD (524 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (5.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.16 USD (2)
Indice di Sharpe:
2.93
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.43%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.58 USD
Profitto medio:
2.58 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.40% (11.97 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|260
|CHFJPY
|264
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Best Trade: +3.46 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +5.16 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 5
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 10
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 20
|
Exness-Real7
|0.17 × 6
|
Exness-Real
|0.67 × 361
|
Exness-Real4
|1.03 × 159
|
Exness-Real6
|1.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 7
|
Exness-Real2
|2.25 × 8
|
XIGLimited-Live
|3.18 × 33
|
ForexTrend-Trade5
|3.67 × 3
|
FBSInc-Real-11
|5.17 × 12
|
TitanFX-02
|5.33 × 6
|
Activtrades-Classic 2 Server
|5.50 × 2
|
AM-Live
|6.00 × 1
|
FBS-Real-10
|7.45 × 20
|
XM.COM-Real 5
|9.00 × 1
|
Alpari-ECN-New
|11.00 × 1
Manual trading
