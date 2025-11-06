SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Forex Masterminds
Gabriel Jose Urgelles Rojas

Forex Masterminds

Gabriel Jose Urgelles Rojas
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
0%
Forex.com-Live 536
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
10 (66.66%)
Loss Trade:
5 (33.33%)
Best Trade:
7.04 USD
Worst Trade:
-2.55 USD
Profitto lordo:
15.59 USD (1 934 pips)
Perdita lorda:
-10.49 USD (835 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (15.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.40 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
45.37%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.56 USD
Perdita media:
-2.10 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.14 USD (2)
Crescita mensile:
1.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.31 USD
Massimale:
7.31 USD (1.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD! 4
EURUSD! 3
GBPUSD! 3
NZDUSD! 2
USDCHF! 1
USDJPY! 1
USDCAD! 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD! -3
EURUSD! -2
GBPUSD! 4
NZDUSD! 2
USDCHF! -3
USDJPY! 0
USDCAD! 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD! -275
EURUSD! -173
GBPUSD! 474
NZDUSD! 236
USDCHF! -200
USDJPY! 26
USDCAD! 1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.04 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.40 USD
Massima perdita consecutiva: -4.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Forex.com-Live 536" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.06 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
