Trade:
1 984
Profit Trade:
1 376 (69.35%)
Loss Trade:
608 (30.65%)
Best Trade:
29.92 USD
Worst Trade:
-77.18 USD
Profitto lordo:
3 393.94 USD (107 911 pips)
Perdita lorda:
-2 795.45 USD (78 795 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (70.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.22 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
2.11%
Massimo carico di deposito:
117.13%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
889 (44.81%)
Short Trade:
1 095 (55.19%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
2.47 USD
Perdita media:
-4.60 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-21.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-253.06 USD (5)
Crescita mensile:
18.20%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.25 USD
Massimale:
525.77 USD (10.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.00% (525.77 USD)
Per equità:
27.91% (951.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1979
|US30
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|599
|US30
|-1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|30K
|US30
|-745
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +29.92 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +70.22 USD
Massima perdita consecutiva: -21.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.98 × 46
|
ICMarketsSC-Live24
|2.10 × 72
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
ICMarketsSC-Live04
|16.67 × 3
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
49USD al mese
21%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
8
67%
1 984
69%
2%
1.21
0.30
USD
USD
28%
1:100