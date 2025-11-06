SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Code Green
Heiko Donat

Code Green

Heiko Donat
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 21%
FusionMarkets-Live 2
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 984
Profit Trade:
1 376 (69.35%)
Loss Trade:
608 (30.65%)
Best Trade:
29.92 USD
Worst Trade:
-77.18 USD
Profitto lordo:
3 393.94 USD (107 911 pips)
Perdita lorda:
-2 795.45 USD (78 795 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (70.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.22 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
2.11%
Massimo carico di deposito:
117.13%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
889 (44.81%)
Short Trade:
1 095 (55.19%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
2.47 USD
Perdita media:
-4.60 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-21.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-253.06 USD (5)
Crescita mensile:
18.20%
Algo trading:
67%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.25 USD
Massimale:
525.77 USD (10.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.00% (525.77 USD)
Per equità:
27.91% (951.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1979
US30 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 599
US30 -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 30K
US30 -745
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.92 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +70.22 USD
Massima perdita consecutiva: -21.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.98 × 46
ICMarketsSC-Live24
2.10 × 72
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
ICMarketsSC-Live04
16.67 × 3
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.05 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 20:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 12:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 11:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 07:27
Share of trading days is too low
2025.11.07 06:27
Share of trading days is too low
2025.11.06 17:47
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.29% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Code Green
49USD al mese
21%
0
0
USD
3.5K
USD
8
67%
1 984
69%
2%
1.21
0.30
USD
28%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.