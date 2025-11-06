SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Arbitrager
Ali Hamad Askar

Arbitrager

Ali Hamad Askar
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
RazeGlobalMarkets-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
141
Profit Trade:
76 (53.90%)
Loss Trade:
65 (46.10%)
Best Trade:
237.60 USD
Worst Trade:
-225.00 USD
Profitto lordo:
2 650.37 USD (62 024 pips)
Perdita lorda:
-2 200.57 USD (49 464 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (92.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
245.96 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
14.94%
Massimo carico di deposito:
9.63%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
141
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
68 (48.23%)
Short Trade:
73 (51.77%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
3.19 USD
Profitto medio:
34.87 USD
Perdita media:
-33.85 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-103.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-360.30 USD (2)
Crescita mensile:
4.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
163.40 USD
Massimale:
360.30 USD (3.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.53% (360.30 USD)
Per equità:
0.18% (19.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.US100v 29
.DE40k 26
.US100x 26
.DE40s 21
.US30m 18
.US30x 16
.US30v 3
.DE40ix 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.US100v 174
.DE40k -142
.US100x 137
.DE40s 168
.US30m 184
.US30x -76
.US30v 2
.DE40ix 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.US100v 873
.DE40k -8.6K
.US100x 688
.DE40s 16K
.US30m 1.8K
.US30x -761
.US30v 50
.DE40ix 2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +237.60 USD
Worst Trade: -225 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +92.95 USD
Massima perdita consecutiva: -103.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RazeGlobalMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.06 16:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Arbitrager
30USD al mese
5%
0
0
USD
10K
USD
1
0%
141
53%
15%
1.20
3.19
USD
4%
1:100
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.