SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / THE GOLD DIGGER
Karlo Wilson Vendiola

THE GOLD DIGGER

Karlo Wilson Vendiola
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 5%
RoboForex-Pro-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
13.72 USD
Worst Trade:
-6.51 USD
Profitto lordo:
26.70 USD (2 668 pips)
Perdita lorda:
-17.83 USD (1 782 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (12.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.72 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
8.15%
Massimo carico di deposito:
4.34%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
6.68 USD
Perdita media:
-3.57 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.65 USD (4)
Crescita mensile:
4.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.65 USD
Massimale:
12.65 USD (6.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.45% (12.65 USD)
Per equità:
2.17% (4.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 886
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.72 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +12.98 USD
Massima perdita consecutiva: -12.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 14
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 48
NPBFX-Real
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 32
VantageInternational-Live 4
0.00 × 22
GlobalPrime-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 3
JustForex-Live
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real6
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 6
OctaFX-Real9
0.00 × 6
OctaFX-Real10
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.08 × 161
Axi-US05-Live
0.16 × 56
ICMarketsSC-Live31
0.20 × 172
Exness-Real4
0.24 × 46
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 14
Axi-US06-Live
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.30 × 159
Exness-Real24
0.42 × 38
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.45 × 22
43 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Copy Signal for FREE

For Questions, send us a message on telegram


Non ci sono recensioni
2025.11.10 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 04:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.08 06:29
Share of trading days is too low
2025.11.08 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.08 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 14:40
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 2.94% of days out of the 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 14:40
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.94% of days out of the 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 14:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 03:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 00:07
Share of trading days is too low
2025.11.07 00:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 00:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 14:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.06 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THE GOLD DIGGER
99USD al mese
5%
0
0
USD
202
USD
1
0%
9
44%
8%
1.49
0.99
USD
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.