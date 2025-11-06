- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
13.72 USD
Worst Trade:
-6.51 USD
Profitto lordo:
26.70 USD (2 668 pips)
Perdita lorda:
-17.83 USD (1 782 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (12.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.72 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
8.15%
Massimo carico di deposito:
4.34%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
42 minuti
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
6.68 USD
Perdita media:
-3.57 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.65 USD (4)
Crescita mensile:
4.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.65 USD
Massimale:
12.65 USD (6.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.45% (12.65 USD)
Per equità:
2.17% (4.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|886
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.72 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +12.98 USD
Massima perdita consecutiva: -12.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 14
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 48
|
NPBFX-Real
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 32
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 22
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 3
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.08 × 161
|
Axi-US05-Live
|0.16 × 56
|
ICMarketsSC-Live31
|0.20 × 172
|
Exness-Real4
|0.24 × 46
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 14
|
Axi-US06-Live
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.30 × 159
|
Exness-Real24
|0.42 × 38
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.45 × 22
43 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Copy Signal for FREE
Step 1: https://t.me/pipfinite/1015
Step 2: https://t.me/pipfinite/1016
For Questions, send us a message on telegram
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
5%
0
0
USD
USD
202
USD
USD
1
0%
9
44%
8%
1.49
0.99
USD
USD
6%
1:500