Segnali / MetaTrader 5 / Smart Trend Gold II
Huynh Thien Vuong

Smart Trend Gold II

Huynh Thien Vuong
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 222%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
139 (80.81%)
Loss Trade:
33 (19.19%)
Best Trade:
37.55 USD
Worst Trade:
-16.70 USD
Profitto lordo:
612.65 USD (477 084 pips)
Perdita lorda:
-177.04 USD (195 516 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (71.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
71.38 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
13.86%
Massimo carico di deposito:
3.94%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
172
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
12.24
Long Trade:
119 (69.19%)
Short Trade:
53 (30.81%)
Fattore di profitto:
3.46
Profitto previsto:
2.53 USD
Profitto medio:
4.41 USD
Perdita media:
-5.36 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-24.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.60 USD (3)
Crescita mensile:
221.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.60 USD (8.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.03% (32.36 USD)
Per equità:
0.44% (2.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 151
BTCUSD 13
NZDJPY 1
US500 1
JP225 1
EURJPY 1
AUDCHF 1
GBPJPY 1
NZDUSD 1
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 353
BTCUSD 57
NZDJPY 5
US500 3
JP225 2
EURJPY 5
AUDCHF 4
GBPJPY 3
NZDUSD 3
AUDNZD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 222K
BTCUSD 54K
NZDJPY 153
US500 1.5K
JP225 3.3K
EURJPY 162
AUDCHF 61
GBPJPY 100
NZDUSD 58
AUDNZD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.55 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +71.38 USD
Massima perdita consecutiva: -24.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Smart Trend Gold II

Catches the main trend of gold. Trades follow the trend direction, combined with pullbacks and confirmation signals. SL/TP are clearly defined, with proper risk management. I recommend starting with a small capital to observe the strategy. While Smart Trend Gold II delivers steady and relatively safe profits, losses can still occur, as the market is always volatile.


Non ci sono recensioni
2025.11.06 15:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
