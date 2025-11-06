SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Smart Trend Gold I
Huynh Thien Vuong

Smart Trend Gold I

Huynh Thien Vuong
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
30 USD al mese
crescita dal 2025 122%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
237
Profit Trade:
168 (70.88%)
Loss Trade:
69 (29.11%)
Best Trade:
69.82 USD
Worst Trade:
-35.83 USD
Profitto lordo:
1 075.89 USD (641 389 pips)
Perdita lorda:
-498.05 USD (452 949 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (53.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.44 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
5.76%
Massimo carico di deposito:
7.81%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
125
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
9.20
Long Trade:
159 (67.09%)
Short Trade:
78 (32.91%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
2.44 USD
Profitto medio:
6.40 USD
Perdita media:
-7.22 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-62.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.81 USD (5)
Crescita mensile:
901.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
62.81 USD (24.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.35% (62.81 USD)
Per equità:
0.31% (1.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 233
GBPCAD 2
BTCUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 601
GBPCAD -19
BTCUSD -6
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 248K
GBPCAD -433
BTCUSD -59K
EURUSD 9
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.82 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +53.00 USD
Massima perdita consecutiva: -62.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Smart Trend Gold I

Catches the main trend of gold. Trades follow the trend direction, combined with pullbacks and confirmation signals. SL/TP are clearly defined, with proper risk management. I recommend starting with a small capital to observe the strategy. While Smart Trend Gold II delivers steady and relatively safe profits, losses can still occur, as the market is always volatile.


Non ci sono recensioni
2025.11.06 15:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Smart Trend Gold I
30USD al mese
122%
0
0
USD
512
USD
3
0%
237
70%
6%
2.16
2.44
USD
34%
1:200
