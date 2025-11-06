- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
26 (83.87%)
Loss Trade:
5 (16.13%)
Best Trade:
29.29 USD
Worst Trade:
-33.04 USD
Profitto lordo:
295.78 USD (29 670 pips)
Perdita lorda:
-108.99 USD (10 718 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (244.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
244.62 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
4.52%
Massimo carico di deposito:
12.22%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.74
Long Trade:
20 (64.52%)
Short Trade:
11 (35.48%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
6.03 USD
Profitto medio:
11.38 USD
Perdita media:
-21.80 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-107.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-107.15 USD (4)
Crescita mensile:
60.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
107.39 USD (19.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.41% (107.31 USD)
Per equità:
18.42% (60.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|187
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.29 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +244.62 USD
Massima perdita consecutiva: -107.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ExclusiveMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
