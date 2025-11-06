- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
50.10 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
50.10 USD (334 pips)
Perdita lorda:
-1.55 USD
Vincite massime consecutive:
1 (50.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.10 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
96.24%
Massimo carico di deposito:
97.10%
Ultimo trade:
33 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
31.32
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
32.32
Profitto previsto:
50.10 USD
Profitto medio:
50.10 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.55 USD
Massimale:
1.55 USD (0.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.83% (17.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|334
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.10 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +50.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.39 × 251
Trade for longterm with risk management and Risk reward ratio up to 1:2 - 1:10
Non ci sono recensioni
