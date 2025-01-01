Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database
Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.Seleziona un nuovo segnale
Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:
- Crescita
- 1 793%
- Abbonati
- 39
- Settimane
- 153
- Trade
- 589
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 4.52
- DD massimo
- 10%
- Crescita
- 217%
- Abbonati
- 9
- Settimane
- 69
- Trade
- 421
- Vincita
- 48%
- Fattore di profitto
- 1.32
- DD massimo
- 17%
- Crescita
- 1 596%
- Abbonati
- 73
- Settimane
- 210
- Trade
- 5500
- Vincita
- 63%
- Fattore di profitto
- 1.67
- DD massimo
- 21%
- Crescita
- 4 113%
- Abbonati
- 0
- Settimane
- 44
- Trade
- 1912
- Vincita
- 52%
- Fattore di profitto
- 1.78
- DD massimo
- 46%
- Crescita
- 1 455%
- Abbonati
- 121
- Settimane
- 47
- Trade
- 1540
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 6.03
- DD massimo
- 28%
- Crescita
- 484%
- Abbonati
- 10
- Settimane
- 81
- Trade
- 562
- Vincita
- 79%
- Fattore di profitto
- 2.24
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 5 128%
- Abbonati
- 6
- Settimane
- 234
- Trade
- 1430
- Vincita
- 74%
- Fattore di profitto
- 1.85
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 476%
- Abbonati
- 20
- Settimane
- 125
- Trade
- 1171
- Vincita
- 77%
- Fattore di profitto
- 1.58
- DD massimo
- 26%
- Crescita
- 529%
- Abbonati
- 15
- Settimane
- 41
- Trade
- 133
- Vincita
- 95%
- Fattore di profitto
- 2.03
- DD massimo
- 34%
- Crescita
- 124%
- Abbonati
- 11
- Settimane
- 55
- Trade
- 184
- Vincita
- 83%
- Fattore di profitto
- 1.32
- DD massimo
- 22%
L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.