- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
59 (86.76%)
Loss Trade:
9 (13.24%)
Best Trade:
182.05 USD
Worst Trade:
-284.50 USD
Profitto lordo:
2 597.86 USD (49 488 pips)
Perdita lorda:
-1 413.45 USD (26 762 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (618.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
776.88 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
50.02%
Massimo carico di deposito:
76.54%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
29 (42.65%)
Short Trade:
39 (57.35%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
17.42 USD
Profitto medio:
44.03 USD
Perdita media:
-157.05 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-894.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-894.55 USD (5)
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
894.55 USD (26.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.22% (894.55 USD)
Per equità:
45.54% (1 045.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|GBPUSD
|24
|NZDUSD
|-5
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|23K
|GBPUSD
|87
|NZDUSD
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +182.05 USD
Worst Trade: -285 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +618.94 USD
Massima perdita consecutiva: -894.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 2
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.50 × 2
|
LiteForex-ECN.com
|0.53 × 15
With years of professional experience in forex and gold trading, our fund focuses on delivering consistent, long-term profits through disciplined risk
