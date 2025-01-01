SegnaliSezioni
404

Purtroppo, il segnale non si trova sul nostro database

Il segnale richiesto è stato probabilmente eliminato. L'enorme database di altri segnali e provider attivi rimane comunque a tua disposizione. Seleziona il più appropriato, connettiti a esso e lascia che il tuo terminale copi i trade automaticamente.

Seleziona un nuovo segnale

Puoi vedere altri segnali 5 MetaTrader:

NoPain MT5
Crescita
1 596%
Abbonati
73
Settimane
210
Trade
5500
Vincita
63%
Fattore di profitto
1.67
DD massimo
21%
MagicGW audcad L
Crescita
1 455%
Abbonati
121
Settimane
47
Trade
1540
Vincita
79%
Fattore di profitto
6.03
DD massimo
28%
Low risk trading version 3
Crescita
4 113%
Abbonati
0
Settimane
44
Trade
1912
Vincita
52%
Fattore di profitto
1.78
DD massimo
46%
USDJPY Stability Pro Growth
Crescita
124%
Abbonati
12
Settimane
55
Trade
184
Vincita
83%
Fattore di profitto
1.32
DD massimo
22%
Daily Gold Sniper
Crescita
529%
Abbonati
16
Settimane
41
Trade
133
Vincita
95%
Fattore di profitto
2.03
DD massimo
34%
OnlyUJ
Crescita
217%
Abbonati
9
Settimane
69
Trade
421
Vincita
48%
Fattore di profitto
1.32
DD massimo
17%
SwissBot Gold Guardian
Crescita
1 793%
Abbonati
39
Settimane
153
Trade
589
Vincita
79%
Fattore di profitto
4.52
DD massimo
10%
MSC Gold Invest Pro
Crescita
476%
Abbonati
20
Settimane
125
Trade
1171
Vincita
77%
Fattore di profitto
1.58
DD massimo
26%
MSC Gold Stable Pro
Crescita
484%
Abbonati
10
Settimane
81
Trade
562
Vincita
79%
Fattore di profitto
2.24
DD massimo
34%
Deux ex machina
Crescita
5 128%
Abbonati
6
Settimane
234
Trade
1430
Vincita
74%
Fattore di profitto
1.85
DD massimo
26%

Non trovi segnali che fanno per te?
Seleziona e abbonati
a uno dei 2203 segnali disponibili
per MetaTrader 5

L'abbonato accetta tutti i rischi di esecuzione quando si abbona a un segnale. Le statistiche storiche non possono garantire alcuna redditività in futuro.