Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
79.02 USD
Worst Trade:
-65.64 USD
Profitto lordo:
198.22 USD (61 894 pips)
Perdita lorda:
-282.36 USD (214 931 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (125.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
125.74 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
75.84%
Massimo carico di deposito:
72.30%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-9.35 USD
Profitto medio:
49.56 USD
Perdita media:
-56.47 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-175.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-175.48 USD (3)
Crescita mensile:
-8.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
176.53 USD
Massimale:
176.53 USD (17.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.54% (176.11 USD)
Per equità:
6.98% (63.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-25
|BTCUSD
|-59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-27K
|BTCUSD
|-126K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +79.02 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +125.74 USD
Massima perdita consecutiva: -175.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-8%
0
0
USD
USD
920
USD
USD
1
0%
9
44%
76%
0.70
-9.35
USD
USD
18%
1:100