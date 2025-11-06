SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Will withdraw April 2026
Sang Putu Gede Artha Sanjaya

Will withdraw April 2026

Sang Putu Gede Artha Sanjaya
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
Exness-MT5Real7
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
79.02 USD
Worst Trade:
-65.64 USD
Profitto lordo:
198.22 USD (61 894 pips)
Perdita lorda:
-282.36 USD (214 931 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (125.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
125.74 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
75.84%
Massimo carico di deposito:
72.30%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
8 (88.89%)
Short Trade:
1 (11.11%)
Fattore di profitto:
0.70
Profitto previsto:
-9.35 USD
Profitto medio:
49.56 USD
Perdita media:
-56.47 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-175.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-175.48 USD (3)
Crescita mensile:
-8.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
176.53 USD
Massimale:
176.53 USD (17.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.54% (176.11 USD)
Per equità:
6.98% (63.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 6
BTCUSD 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -25
BTCUSD -59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -27K
BTCUSD -126K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.02 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +125.74 USD
Massima perdita consecutiva: -175.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.20 × 210
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 00:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 15:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:2000
2025.11.06 10:27
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.06 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 10:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
