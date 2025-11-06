- Crescita
Trade:
29
Profit Trade:
28 (96.55%)
Loss Trade:
1 (3.45%)
Best Trade:
107.00 USD
Worst Trade:
-30.70 USD
Profitto lordo:
179.72 USD (1 910 pips)
Perdita lorda:
-30.70 USD (307 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (72.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
4.85
Long Trade:
27 (93.10%)
Short Trade:
2 (6.90%)
Fattore di profitto:
5.85
Profitto previsto:
5.14 USD
Profitto medio:
6.42 USD
Perdita media:
-30.70 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-30.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.70 USD (1)
Crescita mensile:
1.49%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.70 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD.LPm
|17
|AUDUSD.LPm
|7
|XAUUSD.LPm
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD.LPm
|24
|AUDUSD.LPm
|1
|XAUUSD.LPm
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD.LPm
|356
|AUDUSD.LPm
|7
|XAUUSD.LPm
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +107.00 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +72.72 USD
Massima perdita consecutiva: -30.70 USD
