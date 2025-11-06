SegnaliSezioni
Bashir Ahmad

SONY Forex Signals Service 2025

Bashir Ahmad
0 recensioni
43 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
6 (46.15%)
Loss Trade:
7 (53.85%)
Best Trade:
217.23 USD
Worst Trade:
-108.15 USD
Profitto lordo:
636.65 USD (7 949 pips)
Perdita lorda:
-267.10 USD (2 014 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (79.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.23 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
24 giorni
Fattore di recupero:
2.88
Long Trade:
12 (92.31%)
Short Trade:
1 (7.69%)
Fattore di profitto:
2.38
Profitto previsto:
28.43 USD
Profitto medio:
106.11 USD
Perdita media:
-38.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-128.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-128.13 USD (2)
Crescita mensile:
13.64%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.63 USD
Massimale:
128.13 USD (12.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 10
XAUUSD 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 310
XAUUSD 59
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
XAUUSD 5.9K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +217.23 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +79.49 USD
Massima perdita consecutiva: -128.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
115 più
Non ci sono recensioni
2025.11.06 09:17
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 4% of days out of the 300 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
80% of trades performed within 9 days. This comprises 3% of days out of the 300 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.06 09:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
