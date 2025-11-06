- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
318.50 USD
Worst Trade:
-53.75 USD
Profitto lordo:
1 514.10 USD (7 165 pips)
Perdita lorda:
-106.60 USD (891 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1 270.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 270.50 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.71
Attività di trading:
59.27%
Massimo carico di deposito:
13.03%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
26.19
Long Trade:
13 (92.86%)
Short Trade:
1 (7.14%)
Fattore di profitto:
14.20
Profitto previsto:
100.54 USD
Profitto medio:
137.65 USD
Perdita media:
-35.53 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-53.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.75 USD (1)
Crescita mensile:
116.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
53.75 USD (3.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.95% (4.85 USD)
Per equità:
1.87% (1.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +318.50 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 270.50 USD
Massima perdita consecutiva: -53.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|4.53 × 137
