JOKO BAWONO

Legroo

JOKO BAWONO
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
18 (48.64%)
Loss Trade:
19 (51.35%)
Best Trade:
28.20 USD
Worst Trade:
-213.14 USD
Profitto lordo:
197.61 USD (9 014 pips)
Perdita lorda:
-495.48 USD (14 982 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (47.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.56 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.69%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
11 (29.73%)
Short Trade:
26 (70.27%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-8.05 USD
Profitto medio:
10.98 USD
Perdita media:
-26.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-266.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-266.70 USD (5)
Crescita mensile:
-88.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
334.74 USD
Massimale:
389.06 USD (109.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.15% (0.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 36
EURUSD_MRG 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG -293
EURUSD_MRG -5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG -5.5K
EURUSD_MRG -465
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.20 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +47.56 USD
Massima perdita consecutiva: -266.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

NO COMMENT
Non ci sono recensioni
2025.11.06 08:17
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 3.52% of days out of the 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 08:17
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.11% of days out of the 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 08:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
