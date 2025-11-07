- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
13.84 USD
Worst Trade:
-69.22 USD
Profitto lordo:
45.88 USD (3 901 pips)
Perdita lorda:
-161.49 USD (12 682 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (23.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.63 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
30.02%
Massimo carico di deposito:
11.77%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.28
Profitto previsto:
-11.56 USD
Profitto medio:
7.65 USD
Perdita media:
-40.37 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-159.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.81 USD (3)
Crescita mensile:
-25.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
115.61 USD
Massimale:
159.81 USD (29.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.96% (159.81 USD)
Per equità:
32.03% (160.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-116
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.84 USD
Worst Trade: -69 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +23.63 USD
Massima perdita consecutiva: -159.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PlexyTrade-Live
|9.29 × 14
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
52USD al mese
-26%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
1
100%
10
60%
30%
0.28
-11.56
USD
USD
32%
1:100