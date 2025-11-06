- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
21 (41.17%)
Loss Trade:
30 (58.82%)
Best Trade:
4.14 USD
Worst Trade:
-5.32 USD
Profitto lordo:
28.74 USD (1 544 pips)
Perdita lorda:
-65.75 USD (2 620 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (7.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.29 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1624 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
26 (50.98%)
Short Trade:
25 (49.02%)
Fattore di profitto:
0.44
Profitto previsto:
-0.73 USD
Profitto medio:
1.37 USD
Perdita media:
-2.19 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-13.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.74 USD (7)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.01 USD
Massimale:
37.01 USD (74.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|33
|GBPJPY+
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|-43
|GBPJPY+
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|-1.5K
|GBPJPY+
|378
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.14 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +7.29 USD
Massima perdita consecutiva: -13.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni